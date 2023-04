x x

SARONNO – Sono comparsi nella notte sul ponte della Vittoria nei pressi della stazione ferroviaria centrale ed alla rotonda fra via Parma e via Sampietro al quartiere Matteotti, due dei luoghi più trafficati della città: il riferimento va agli striscioni con la “firma” di Saronno ultras, una “chiamata” rivolta a tutti gli sportivi locali per affollare domani, domenica, lo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove il Fbc Saronno vincendo contro il Mariano Comense sarebbe matematicamente promosso dalla Promozione in Eccellenza, la “serie A” regionale del calcio. Una categoria che in città manca ormai da tanti anni, ed ora si è veramente ad un passo.

L’attesissima partita è prevista con inizio alle 15.30. I tifosi saronnesi si stanno mobilitando per l’appuntamento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: gli striscioni comparsi durante la notte nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna ed alla rotonda fra via Sampietro e via Parma)

22042023