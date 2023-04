x x

SARONNO – L’arrivo dell’ambulanza e di due pattuglie della polizia locale il sabato pomeriggio nelle vie del centro pedonale di Saronno, pienissimo di gente, non è certo passato inosservato: oggi alle 18 l’intervento delle forze dell’ordine e dell’autolettiga per soccorrere un 50enne rimasto contuso a terra dopo una lite con un extracomunitario, sotto i portici fra corso Italia e piazza De Gasperi. Gli agenti hanno identificato i presenti, e ricostruito l’accaduto; il ferito è stato medicato, non ha riportato gravi lesioni.

Anzi ha rifiutato di essere portato all’ospedale ed ha cooperato con le forze dell’ordine che hanno raccolto le testimonianze dei due presenti e anche di alcuni persone che hanno assistito alla scena. Tanti anche i curiosi che si sono fermati per cercare di capire cosa fosse successo incuriositi dalla presenza dell’ambulanza e della pattuglia della polizia locale.

(foto archivio)

