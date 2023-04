x x

CARONNO PERTUSELLA – Forlì, Rheavendors Caronno, Mkf Bollate ed Inox Team Saronno vincono entrambe le partite delle loro serie e prendono vantaggio. Forlì resta in testa alla classifica trascinata dai fuoricampo di Gasparotto e Onofri, a Macerata la lanciatrice australiana di Saronno Stephanie Trzcinski sfiora il perfect game. Domani la giornata si chiude con la sfida tra Thunders e Blue Girls.

Qui Caronno

Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma

Combatte, andando due volte in vantaggio, il Parma sul diamante di Caronno Pertusella, ma alla fine la vittoria in gara 1 è della squadra di Argenis Blanco. Le parmigiane passano alla prima ripresa con le valide di Logan Moreland e Elena Slawitz. Caronno pareggia momentaneamente con singolo di Melany Sheldon e YUruby Alicart. Ripassa Parma, al secondo, grazie alle battute valide di Nicole Gaita, Alice Ghillani e Lucrezia Moretti, più un errore della difesa varesina, ma nella parte bassa del medesimo inning Caronno prende il largo e mette fine alla discussione. Nel secondo attacco le neroverdi mettono a segno 4 punti e ci sono ancora Sheldon e Alicart sugli scuri, più un singolo risolutivo di Lara Cecchetti. Al quarto altri 3 punti: Alice Ghillani perde il controlo e riempie le basi senza subire valide, ma il doppio di Francesca Rossini “sparecchia” e consente alla Rhea di portare il finale sul 9-4. Lanciatrice vincente: Bianca Messina Garibaldi.

Lo sweep del Caronno si completa con una vittoria prima del limite regolare delle 7 riprese, grazie a una spettacolare prestazione in pedana di Ylian Tornes Vargas (una sola valida concessa) e un attacco che non dà scampo alla sua “dirimpettaia”, Crystine Kistner. I primi tre punti arrivano con la contribuzione fattiva e definitiva della difesa parmigiana (errore) e una base ball, un singolo di Anastasia Marzi e un triplo di Melany Sheldon. Il 7-0 del sesto inning si concretizza con due punti al quarto (doppio di Yuruby Alicart) e due al sesto, ancora grazie a Sheldon (che propizia un errore) e Alicart (volata di sacrificio).

Qui Saronno

Macerata – Inox Team Saronno

Resta a lungo sullo 0-0 il primo match tra Macerata e Saronno con Alice Nicolini e Luana Luconi che dominano i lineup avversari. L’incontro, come era già capitato nella sfida dello scorso fine settimana contro Bollate, Saronno lo indirizza nelle battute finali iniziando il forcing con la valida di Fabrizia Marrone (triplo) a cui seguono le battute di Rotondo (singolo) e Longhi (triplo) per il doppio vantaggio. Le marchigiane provano l’ultimo assalto nel finale, segnando un punto su valida di Guglielmi e portando il punto del pareggio in seconda base, senza però capitalizzare e Saronno si impone 2-1.

Flirta con il perfect game la lanciatrice australiana di Saronno Stephanie Trzcinski, perso ad un solo out dal completare l’impresa per mano di Gioia Tittarelli che colpisce un singolo, ma la sua grande prestazione (contornata da 12 K) permette alle nerazzurre di conquistare anche gara 2, nonostante una grandissima prestazione di Ladner dall’altra parte (solo 3 valide concesse). Il vantaggio arriva immediatamente con il punto segnato da Rotondo su palla non trattenuta dal catcher e anche l’azione del raddoppio proviene da un gioco di corsa: sul tentativo di Marrone di rubare la seconda base, ne approfitta Bettinsoli che corre da terza a casa per il 2-0 finale.

Risultati

Sabato 22 aprile

Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma 9-4; 7-0 (6°)

MKF Bollate – Sestese 9-4; 8-0 (5°)

Bertazzoni Collecchio – Forlì 2-7; 2-4

Macerata – Inox Team Saronno 1-2; 0-2

Domenica 23 aprile

Ore 13:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Metalco Thunders Castelfranco – Mia Office Blue Girls Pianoro

Classifica

Forlì (7 vittorie – 1 sconfitta, .833); Inox Team Saronno (6-2, .750) Mia Office Blue Girls Pianoro (4-2, .667); MKF Bollate, Rheavendors Caronno (5-3, .625); Metalco Thunders Castelfranco (3-3, .500); Bertazzoni Collecchio (3-5, .375); Taurus Donati Gomme Old Parma, Macerata (2-6, .250); Sestese (1-7, .125)

(foto Laura Massarenti: la lanciatrice saaronnese Stephanie Trzcinski)

