x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Villaggio Amico.

La comunità sanitaria di Gerenzano, Villaggio Amico, ha presentato le sue opere artistiche alla XXXV edizione della mostra concorso Ovo Pinto e ha condotto il lavoro degli alunni della classe terza dell’Istituto Leone Dehon di Monza, vincitore della sezione tema libero con l’opera “Demenza: ricordi custoditi” frutto della proficua sinergia attiva ormai da tempo tra i due enti.

Diverse opere artistiche, un unico grande messaggio: “RinnOVO: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Seguendo il tema speciale del Concorso di Civitella del Lago, gli ospiti della RSA di Villaggio Amico, del Centro Diurno Integrato e del Centro Diurno per Disabili, hanno realizzato durante i laboratori creativi e manuali con l’aiuto degli educatori due uova modellate e decorate a mano.

Prendendo spunto dalla celebre affermazione dello scienziato Lavoisier, “Rinascita” è il titolo della prima opera che gli ospiti di Villaggio Amico hanno creato ispirandosi totalmente al tema principale del concorso, che per questa edizione ha posto l’attenzione sull’ecologia e le risorse rinnovabili ma non solo. Partendo dalla trasformazione e lavorazione della ceramica, hanno prodotto una composizione che richiama le linee della natura e che attraverso l’uovo, in questo caso di struzzo, si rigenera creando nuova vita. La seconda opera di Villaggio Amico è stata realizzata dai ragazzi del Centro Diurno Disabili utilizzando materiali di riciclo come carta e cartone che, modellati e impreziositi, diventano fiori che ri-fioriscono sulla superficie dell’uovo.

«Il rinnovamento è stato interpretato dai nostri ospiti con una sensibilità e un portato emotivo speciale. All’invito di “rinnovo” è stato affiancato il concetto di rinascita che è quello che la comunità sanitaria Villaggio Amico offre nei suoi percorsi assistenziali, sanitari, educativi e formativi. Così il tema offerto dal concorso Ovo Pinto è stato per tutti noi una piacevole occasione di riflessione e una vivace opportunità per dare sfogo a talento, fantasia e creatività. La vittoria dei giovani nostri amici dell’Istituto Leone Dehon di Monza, con il quale una consolidata collaborazione e sinergia va avanti ormai da tempo, è proprio segno che il Rinnovamento parte dai giovani. Nelle loro menti e tra le loro mani germoglia il seme della rinascita, del riscatto, della metamorfosi» ha commentato Marina Indino, Direttore Generale di Villaggio Amico.

La scelta realizzata dai ragazzi sul tema è stata dettata proprio dall’esperienza vissuta a Villaggio Amico durante una full immersion formativa di 48 ore che ha concesso loro di conoscere da vicino la demenza. La realizzazione dell’opera è stata ideata insieme alla dott.ssa Marina Indino, che tra l’altro è anche docente al Dehon, con la quale i ragazzi hanno avviato il percorso per diventare una Generazione Amica delle persone con Demenza (progetto di Federazione Alzheimer rivolto agli studenti).

Appuntamento per tutti al primo maggio 2023 con la premiazione ufficiale della XXXV Edizione della mostra concorso Ovo Pinto nel pittoresco borgo di Civitella del Lago.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione