CARONNO PERTUSELLA – Terza forza nella serie B maschile del volley, la Rossella Ets Caronno per la 24′ giornata gioca oggi alle 19.30 in casa contro la Pallavolo Vittorio Veneto di Milano, formazione senz’altro ostica. Reduci dalla brillante vittoria nel derby con Saronno, i gialloblu del coach Claudio Gervasoni affronteranno dunque, nel penultimo incontro casalingo, i milanesi. Partita in diretta anche sul canale Youtube del club; si gioca al palasport caronnese di corso Europa.

Per la Pallavolo Saronno invece uno dei derby del girone: alle 20 giocheranno al centro sportivo Blu di via Tolstoj a Limbiate contro i locali della Miretti: i saronnesi sono quarti, i limbiatesi veleggiano nella zona di metà classifica; sicuramente ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una gara divertente. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Saronno, “Serie B Pallavolo Saronno”.

