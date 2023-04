x x

ROVELLASCA / CESATE – Nel girone B della Prima categoria, il Rovellasca 1910 in casa non riesce nell’impresa di fermare la seconda forza del toeneo, il Bovisio Masciago (1-4); e non riesce quindi a fare un favore alla capolista Asd Ceriano comunque vittoriosa in trasferta contro la Porlezzese (0-3) e quindi sempre prima. Vittoria casalinga anche per il Sc United contro 3-2 contro l’Alto Lario, con doppietta di Livelli e gol di Cicola. Si è arrivati alle 28′ giornata.

Nel girone A invece vittoria 1-0 della Pro Azzurra Mozzate sul San Michele, i mozzatesi restano al comando. Passo falso interno per il Fc Tradate contro il Gallarate (3-2), Veniano-Lonate Ceppino è finita 1-1 mentre Arsaghese-Salus Turate 3-2.

(foto: Sc United in azione di gioco)

23042023