x x

SARONNO – Successo esterno questo pomeriggio per l’Amor sportiva che battendo 4-1 (doppietta di Rubino, gol di Crosta e Busnelli) lo School of sport, resta in scia della capolista Union Oratori Castellanza, a sua volta oggi vittorioso. Si è giocata la 24′ e terz’ultima giornata del girone varesino di Terza categoria. L’Airoldi Origgio ha da parte sua vinto in casa contro il Gerbone in una partita nella quale non c’è stato proprio tempo di annoiarsi, si è infatti conclusa 5-4.

In classifica dunque è prima l’Union Oratori Castellanza con 53 punti, segue l’Amor con 51 punti, terzo posto per il Beata Giuliana a 49. L’Airoldi è nella zona medio alta della graduatoria con 33 punti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

23042023