x x

LOMAZZO – Finisce 0-0 la sfida tra due delle prime cinque squadre di questo campionato. Squadre che si trovano aentrambre a 45 punti e che lottano per un posto nei playoff. Attualmente nesusna delle due formazioni li disputerebbe per via della distanza dal Base 96 a 56 punti.

Il tabellino

VALLE OLONA-ESPERIA LOMAZZO 0-0

VALLE OLONA Croce, Sassi, Balconi, Moroni, Oliva, Clerici a. Clerici G., Zarini, Zani, Canizzaro, Bogni. A disposizione Thorn, Vecchio, Salatino, Compagnone, Molinari, quaggelle, Truglio, De Rosa, Propato.. All Rovellini.

ESPERIA LOMAZZO Griggio, cassina, Ronzoni, Pozzi, Pisani, quitadamo, Metti, Canavesi, Butti, Schiavano, Rampoldi. A disposizione Volontè, Sala, Cardace, Garri, Fagliari, Leone, Fattizzo, Brittanni, Reci. All. Lupi.

Arbitro Gabriele Panariello di Cinisello Balsamo, assistenti Paolo Siciliano di Cinisello Balsamo e Giovanni Cozzolino di Cinisello Balsamo.

Marcatori

23042023