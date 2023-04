x x

CERIANO LAGHETTO – Una grande partecipazione, carica di entusiasmo, ha caratterizzato la Giornata Ecologica promossa domenica dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cesare Battisti. Oltre cento i bambini e ragazzi, per la maggior parte della scuola primaria, che hanno aderito all’invito per procedere alla pulizia di strade, aree verdi e campagne, rimuovendo centinaia di chili di rifiuti di ogni tipo abbandonati da persone senza scrupoli, che danni all’ambiente oltre a deturpare il paesaggio. Le operazioni di raccolta hanno visto il supporto di Gelsia Ambiente, che ha messo a disposizione i mezzi sui quali raccogliere i rifiuti da inviare a corretto smaltimento. Fondamentale anche la presenza dei volontari del gruppo di Protezione civile di Ceriano Laghetto e Rovello Porro, presente insieme a Pro Loco, Ibbq, Ecolandia Aps, Gst e Croce Rossa Alte Groane al momento successivo, quando tutte le squadre in campo si sono date appuntamento nell’area della Collina delle meraviglie per il pranzo insieme. Durante il pomeriggio infatti ci sono state le premiazioni, con la squadra verde, che ha operato nelle campagne tra le scuole e Dal Pozzo, che ha vinto il premio per il maggior quantitativo di rifiuti recuperato con una serie di gadget messi a disposizione da Brianzacque. Ma altri premi, consistenti in semi di piantine da mettere a dimora nel proprio orto, sono stati assegnati a sorteggio. Nell’occasione sono stati anche premiati i disegni per gli “eco-cartelli”: Noemi Parrotta e Sofia Cairoli sono le due vincitrici del concorso, con una interpretazione originale dell’importanza di tutelare l’ambiente. I due disegni vincitori saranno trasformati in veri e propri cartelli stradali posizionati sul territorio. Il pomeriggio è proseguito con giochi e attività di intrattenimento, che hanno così completato la giornata molto apprezzata da tutti i partecipanti.

“Credo che sia stata una giornata molto educativa per i bambini e i ragazzi, che insieme ai loro genitori hanno potuto constatare quanto ancora sia necessario lavorare per far cambiare le brutte abitudini di chi abbandona rifiuti sul territorio – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Antonio Magnani – Purtroppo, ancora una volta la zona più flagellata dagli scarichi abusivi di rifiuti è quella delle nostre campagne ad Ovest. Presto installeremo nuove fototrappole in quell’area per cercare di individuare i responsabili e sanzionarli. Per fortuna, a fronte di pochi sconsiderati che scaricano rifiuti a terra, ce ne sono molti che si impegnano a ripulire come hanno fatto oggi questi ragazzi, da cui è arrivata una bellissima lezione”.

“E’ stata una bellissima giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente e il territorio, un’ottima occasione per sensibilizzare i giovani su questo importante tema” conclude il consigliere delegato allo Sport e associazioni, Giuseppe Radaelli.

