SOLARO – “Una bellissima notizia è di questa settimana, ovvero l’arresto di uno dei componenti della banda di pusher che aveva il suo quartier generale nei boschi di Solaro, con varie ramificazioni di spaccio take-away intorno a Villaggio Brollo”. A parlare Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e da sempre impegnato nella lotta allo spaccio nei boschi della zona.

Come ricorda Cattaneo, “questo spacciatore era stato messo in fuga dai carabinieri di Cesano Maderno e Desio che già due settimane fa avevano arrestato i suoi due “compari” ed aveva provato a rifugiarsi a Milano dove è stato nei giornio scorsi arrestato dalla polizia di Stato. Disposto a tutto per scappare, il pusher magrebino di 22 anni, con una sfilza di precedenti, è stato arrestato dopo aver pure morso un poliziotto nel disperato tentativo di fuggire. Questo personaggio un bel po’ di anni se li farà, un’ottima notizia per la tranquillità del nostro Parco delle Groane!” conclude Cattaneo.

(foto: Dante Cattaneo nei boschi della zona, prosegue l’impegno contro lo spaccio di droga)

