LIMBIATE – Va alla Miretti Limbiate il derby della 24′ giornata del campionato maschile di volley serie B: sabato sera al centro sportivo Blu di via Tolstoj i limbiatesi hanno vinto per 3-1 sui saronnesi, consolidandosi dunque in una tranquilla posizione di centroclassifica.

Match che si conclude in positivo per i nostri ragazzi che portano a casa 3 punti contro una buona formazione saronesse. Ed ora testa alla prossimi appuntamenti” dicono i dirigenti limbiatesi, decisamente soddisfatti per la buona prova della squadra contro il Saronno.

Sempre sabato, la vittoria della Rossella Ets Caronno, in casa contro la Pallavolo Vittorio Veneto di Milano.

(foto di gruppo per la Miretti Limbiate dopo la vittoria casalinga di sabato sera contro il Saronno)

