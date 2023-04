x x

LIMBIATE – In occasione della Festa della Liberazione, Anpi propone una fitta mattinata di eventi per celebrare il 25 aprile. Si parte sin dal mattino, alle 9.45 con il ritrovo in Largo Partigiani limbiatesi, per dare vita al tradizionale corteo, che si fermerà durante il percorso per dare spazio a letture dei condannati a morte della resistenza e a canti partigiani.

Alle 11 è previsto l’arrivo al municipio, dove si terrà la manifestazione istituzionale, con i discorsi ufficiali di Anpi e dell’amministrazione comunale. Alle 14 l’appuntamento si sposta a Milano, dove si terrà lamanifestazione nazionale.

Ampi sarà presente anche mercoledì 26 aprile, alle 20.30, in occasione dell’intitolazione simbolica dell’attuale piazza Solari anche a Giuseppe Agostoni, fucilato assieme a Francesco Solari a Lodi dai nazisti in ritirata; si tratta un evento che Anpi ha organizzato in attesa di una ufficializzazione dell’intitolazione da parte dell’amministrazione limbiatese.

(foto archivio: Anpi durante la manifestazione per il 27 gennaio)

