CARONNO PERTUSELLA – A Caronno è tutto pronto per celebrare il 25 Aprile, 78° anniversario dalla liberazione del paese dal nazi-fascismo.

Il ritrovo per il consueto corteo sarà alle 8 alla Baita degli Alpini di via Pola, dove si terrà l’alzabandiera; il percorso del corteo si snoderà poi attraverso piazza San Rocco, parco Salvo d’Acquisto, viale 5 Giornate 92, viale 5 Giornate 702, il cimitero di Caronno, il Parco della resistenza il cimitero di Pertusella, piazza Sandro Pertini e via Ludovico Ariosto, ogni tappa sarà coronata dalla deposizione di fiori per la celebrazione della memoria dei Caduti.

Alle 9.30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa alla chiesa di Bariola, mentre alle 9.15 ci sarà la visita alla Rsa Casa Cova di via Trieste; il corteo proseguirà poi per via Trieste e piazza Vittorio Veneto, dove avverrà l’intervento del presidente Anpi Massimo Caselli.

Si proseguirà poi fino al municipio caronnese, in cui verrà deposta l’usuale corona di fiori in memoria dei caduti di Caronno, in cui ci sarà la lettura di alcuni brani degli studenti dell’istituto comprensivo De Gasperi, seguiti dall’intervento del sindaco Marco Giudici.

il corteo sarà accompagnato dal corpo musicale Santa Cecilia di Caronno Pertusella.

(Foto d’archivio)

