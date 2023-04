x x

RHO PERO – “Ieri sono stata alla chiusura della 61esima edizione del Salone del Mobile che, con oltre 2.000 espositori, si conferma l’evento per eccellenza per appassionati ed operatori del settore arredamento e luci. Design e innovazione sono il fil rouge dell’esposizione che mi colpisce per la capacità di rinnovamento e che, a livello europeo” ricorda l’europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia.

Prosegue Comi: “Abbiamo sempre tutelato come eccellenza del nostro made in Italy. Attenzione fortemente dimostrata anche dai nostri consiglieri regionali, parlamentari e ministri italiani tra cui Antonio Tajani, Gilberto Pichetto ed Anna Maria Bernini”.

(foto: a sinistra, Lara Comi al Salone del mobile che si è tenuto alla Fiera di Milano a Rho Pero)

24042023