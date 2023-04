x x

SARONNO – La seduta del consiglio comunale di Saronno è convocata alle 21 in Sala Vanelli, piazza Santuario; ma sarà, come di consueto, possibile seguirla attraverso la piattaforma di Civicam Saronno.

Si parlerà tra l’altro della Tari, la tassa rifiuti; della costituzione di una Comunità energetica a Saronno, di iniziative da intraprendere per la tutela dell’ospedale di Saronno, su input del consigliere comunale indipendente Giuseppe Calderazzo e di quelli del gruppo di opposizione di Obiettivo Saronno.

La tramissione in diretta dell’assemblea civica andrà anche in onda, come di consuete, sulla emittente comunitaria, Radiorizzonti Fm 88, ascoltabile anche in streaming e tramite la relativa app che si può scaricare sul proprio telefonino.

(foto archivio)

25042023