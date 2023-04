x x

ORIGGIO – Spalti gremiti per la gimkana western della Fiera del Bestiame di Origgio, emozionante competizione che ha visto “cavalieri” di tutte le età e rispettivi cavalli sfidarsi in una lotta contro il tempo per poter aggiudicarsi la coccarda del primo premio.

Iniziata poco dopo le 15.30, la gara si è articolata in una prova ad ostacoli a tempo in cui cowboy e cowgirl hanno dovuto dimostrare al pubblico e alla giuria grandi doti di velocità e coordinazione con il proprio partner equino.

L’intero evento è stato suddiviso in due manche: per prima è scesa in campo la categoria youth alla quale hanno preso parte ragazzi, ma anche bambini molto giovani, dimostrando già ottime e precoci doti. Conclusa la competizione dei giovani, si sono affrontati i senior che hanno mostrato la vera intensità di questo particolare sport. I vincitori delle due categorie, che si sono distinti per il miglior tempo, sono stati Ginevra Binda con 2.05 minuti (per gli youth) e Manuel Ribola con 1.40 minuti (per gli open).

Nonostante il tempo variabile che ha minacciato più volte pioggia, il pubblico ha affollato gli spalti e circondato la pista fino alla fine della competizione. Soddisfatto per l’esito dell’evento soprattutto Ferruccio Badi, presidente del Consorzio Cavalli Varese: “Abbiamo aspettato quattro anni prima di poter riproporre l’evento al completo. Per noi è importante promuovere la competizione e la voglia di andare a cavallo; spesso la gente pensa erroneamente che sia uno sport troppo costoso da praticare, ma in realtà costa come una partita di tennis. Il nostro obiettivo è portare l’anno prossimo in fiera 40 specialità diverse”.

Grande successo quindi per questo evento che ha richiamato a sé appassionati, e non, di tutte le età.

(foto dell’evento)

