x x

GERENZANO – L’Amministrazione comunale di Gerenzano “invita tutti i cittadini all’incontro di giovedì 27 aprile alle 16.30, all’auditorium comunale “Verdi” in via Manzoni, per l’incontro su come “Difendersi dalle truffe” tenuto dai carabinieri della stazione di Cislago e dalla polizia locale di Gerenzano. E ricordiamoci di non aprire mai la porta di casa agli sconosciuti”.

L’iniziativa è promossa dalla municipalità gerenzanese e segue altri eventi analoghi che si erano tenuti in passato sempre a Gerenzano, ed anche nei paesi limitrofi, sempre tramite la disponibiità dei comandi dei carabinieri e di quelli delle polizie locali della zona.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente incontro contro le truffe agli anziani sempre all’auditorium comunale di Gerenzano)

24042023