SARONNO – Tamponamento a 3 sulla Monza-Saronno, elisoccorso a Solaro.

Fiera di Origgio, gran finale il 25 aprile: qui programma e orari (dai concorsi, alle 300 bancarelle fino ai raduni per trattori e truck).

Una segnalazione sui social per raccontare la propria amarezza per la propria vettura, e quella di un conoscente, presa di mira nel parcheggio della stazione.

Cislago, guasto alla rete idrica. Pozzi chiusi e manutenzione di Alfa. Niente acqua nei rubinetti in case private e negozi in paese. E’ il problema con cui hanno dovuto fare i conti molti cislaghesi lunedì 24 aprile. Intorno alle 16 i primi residenti e commercianti si sono accorti che l’acqua non veniva erogata. Immediata la segnalazione a Alfa che gestisce la rete idrica cittadina.

