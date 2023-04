x x

VENEGONO INFERIORE – Va in trasferta lunedì 1 maggio l’associazione di volontariato “Amici pompieri Lazzate” per la Festa del seminario di Venegono Inferiore dove sarà allestito un percorso per i “piccoli pompieri”. Al seminario arcivescovile di via Papa Pio XI anche molto altro.

Il programma completo

Si inizia alle 10.30 in basilica per la messa con l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, alle 12 l’apertura degli stand gastronomici ed inizio della decima ediizone del torneo di calcio; ed apertura anche per la pesca di beneficenza.

Alle 14.30 gli stand sportivi, quello per i giovani pompieri ed installazione della Caritas, “Extrema ratio” con testimonianza dei seminaristi.

Nel pomeriggio alle 14.30, 15, 15.,30 e 16 visite guidate del seminario; alle 16 inizio dell’animazione musicale ed alle 17 spettacolo di musica e giochi, preghiera vocazionale con l’arcivescovo e premiazione del torneo di calcio, alle 19 riapertura degli stand gastronomici. Ci saranno anbche bncarelle di associazioni parrocchiali e di volontariato.

