x x

SARONNO – Questo sabato ha avuto luogo alla parete di arrampicata del Paladozio di via Biffi il Climbing day, in cui è stato possibile avvicinarsi all’arrampicata sportiva provando in totale sicurezza insieme a tesserati e istruttori.

All’evento hanno presenziato gli associati Cai in qualità di responsabili di parete, è stato loro il compito di “fare sicura” ai partecipanti e spiegare loro i principali passaggi da effettuare, dall’indossare l’imbrago al fornire le indicazioni una volta in parete, la quale offre una serie di percorsi di diverse difficoltà scelti e tracciati dagli stessi associati cai.

“Evento ben riuscito, siamo soddisfatti dell’affluenza –dichiarano dall’associazione– nonostante la giornata sia caduta in concomitanza con il ponte del 25 Aprile, abbiamo fatto avvicinare a questa splendida disciplina persone di tutte le età.”

Durante l’evento gli associati hanno anche menzionato i corsi d’arrampicata (dedicati esclusivamente ai tesserati) che partiranno il prossimo mese.

Dal 5 maggio al 9 giugno avrà infatti luogo il corso di arrampicata per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, con 6 lezioni che si terranno il venerdì dalle 17 alle 18.30, il costo sarà di 35 euro; mentre il corso per gli adulti invece si comporrà di 4 lezioni: dal 9 al 30 maggio, e si terranno il martedì dalle 19 alle 20, il costo sarà di 30 euro.

Le iscrizioni sono ancora aperte, è infatti possibile iscriversi via mail all’indirizzo [email protected] o direttamente in sede; il materiale (imbrago e corde) sarà fornito direttamente dal Cai Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione