x x

UBOLDO / CISLAGO – Anche ad Uboldo ieri le celebrazioni della Festa della liberazione ed anche a Uboldo è stato – come in molte altre località della zona – un 25 aprile anche nel segno della nusica, in questo caso grazie al corpo musicale uboldese “Orchestra a fiati” Santa Cecilia (foto in alto).

Con il suggestivo sfondo del castello, anche a Cislago è stata la celebrata la Festa della liberazione con corteo cittadino con il corpo nusicale e l’omaggio al monumento ai caduti (foto sotto, realizzata da Maurizio Cremascoli).

A Rovellasca è stato invece contestato il sindaco Sergio Zauli, che è un esponente di Fratelli d’Italia, mentre a Saronno ci sono state le contestazioni degli anarchici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

26042023