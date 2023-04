x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento scritta dalla saronnese Maria Urbano all’ospedale di Saronno e a tutto il suo personale.

Lo scorso 16 marzo mio marito, Sandro Sangermano, veniva ricoverato in chirurgia generale per un intervento salva vita con poche possibilità di riuscita a causa di un tumore in stadio avanzato, nonostante tutto la competenza del dottor Giorgio Tassan e della sua equipe sono riusciti a salvarlo, purtroppo il tumore aveva preso il sopravvento ed è stato trasferito in neurologia, il problema oncologico era cerebrale, da li purtroppo la notizia che ormai non ci sarebbe più stato nulla da fare.

Nella tragedia è arrivata la massima comprensione da parte del reparto, guidato da Mauro Roncoroni, io e mio figlio abbiamo ricevuto la massima empatia e comprensione, persone splendide, a partire dagli Oss ad arrivare a infermieri, medici e il primario, ci hanno assistito per tutto il decorso ormai imminente della malattia, fino a quando mio marito non si è spento lo scorso 13 aprile.

Nell’affrontare un dolore simile trovare solo persone disponibili e di cuore ci ha aiutato molto.

Ringrazierei personalmente ogni sanitario, ma purtroppo non conosco i nomi di tutti, ma quello che hanno fatto per la mia famiglia non lo scorderemo mai!

Maria Urbano

