LAZZATE – Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie mons. Diego Ravelli è stato nominato vescovo titolare di Recanati, città marchigiana, con il titolo personale di arcivescovo. Nato il 1° novembre 1965 a Lazzate, l’11 ottobre 2021, Papa Francesco lo ha nominato maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia.

“E’ una notizia che riempie tutta Lazzate di felicità, gioia e orgoglio. Dal suo paese che, so, ricorda sempre con grande affetto, esprimo le più vive e sentite congratulazioni da parte mia, della Giunta comunale e di tutta la cittadinanza” dichiara il sindaco Loredana Pizzi che aggiunge: “Nel rispetto dei suoi numerosi impegni che avrà in questo nuovo importante ruolo, lo aspettiamo comunque a Lazzate per quella che sarà una grande festa per tutti i Lazzatesi”.

