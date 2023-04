x x

SARONNO – Ultimo punto all’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di ieri venerdì 26 aprile è stato il nuovo regolamento Tari presentato dall’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato.

“Abbiamo rivisto tutto il regolamento senza grandi modifiche se non l’articolo 19 che prevede per gli esercizi commerciali che usano patrimonio inutilizzato una esenzione di 60 giorni al momento dell’apertura della Tari seguito da uno sconto pari all’80% del dovuto per il primo anno, al 60% del secondo e ad una riduzione del 25% per il terzo fino a quanto si andrà a regime. A parte questa agevolazione l’obiettivo dei ritocchi è stata la maggior fluidità del testo”.

Ma non solo. Sono state definite, anche le tariffe e le scadenze per il 2023. “In sostanza non ci sono variazioni di rilievo – ha spiegato D’Amato – anche perchè, come previsto dalla normativa, la Tari è come sempre uguale ai costi di gestione. Il 2023 ci sarà un aumento pari all’1,33% del totale ossia 52 mila euro su 5 milioni di costo totale. Insomma i criteri restano invariati con ritocco tariffe per coprire la differenza di aumento”.

Sono state definite le tranche di pagamento “perchè approviamo entro fine aprile (quindi nei tempi della proroga statale) se no ne dovremmo dovuto prevedere solo la divisione in due rate.

In sostanza i saronnesi, privati e aziende, potranno pagare in un’unica rata entro il 16 luglio oppure dilazionare in tre tranche versando quote entro il 16 ottobre e il 16 dicembre.

Nessun accenno sulle modalità di pagamento che quindi dovrebbero restare uguali all’anno scorso ossia la Saronno Servizi provvederà a recapitare le bollette a domicilio degli utenti, (allegando modello Pagopa) per l’effettuazione del pagamento del tributo. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante il bollettino PagoPa, con le modalità previste dallo stesso, ossia presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e sportelli ATM bancomat abilitati, utilizzando l’home banking, nei punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5, online sul sito internet di Saronno Servizi, negli sportelli di Saronno Servizi S.p.A mediante carta/bancomat (senza commissioni).

