Vigili del fuoco: il bilancio dell’incendio di Misinto

MISINTO – Danni da quantificare e cause da chiarire per l’incendio sviluppatosi ieri sera a Misinto.

Le squadre del comando di Como sono intervenute poco dopo le 18 per l’incendio del tetto di una abitazione a Misinto in via Fornace. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Lazzate, l’autobotte della sede centrale, l’autoscala del distaccamento di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. È stato chiesto, inoltre, il supporto dell’autopompa del distaccamento di Saronno. Per il coordinamento dello squadre sul posto è, inoltre, intervenuto il funzionario tecnico responsabile del comando lariano. L’intervento si è concluso alle 20.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco sul tetto di Lazzate)

27042023