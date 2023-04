x x

SARONNO- continua il campionato Zinox F2.0 Cup e l’avanzata del pilota saronnese Laurence Balestrini che, sull’asfalto del circuito di Imola, doppia il terzo posto di categoria già avvenuto nella prima competizione, tenutasi al Mugello.

Le intenzioni del campione sono visibili sin da subito sulle rive del Santerno, quando, con un best lap personale di 1:48.774 nelle qualificazioni di venerdì 21 aprile, conquista il quarto posto alla partenza della gara 1.

Scattato nella gara-1 di sabato 22 con l’obiettivo di recuperare posizioni in una griglia composta da quasi quaranta vetture, la rimonta di Balestrini si è fermata già all’inizio del terzo giro di gara: un pilota al volante di una monoposto di Formula 3 (più performante rispetto a quella del saronnese) ha infatti sbagliato il punto di frenata alla staccata del Tamburello, finendo per centrare in pieno il portacolori del Viola Formula Racing che è letteralmente decollato per poi atterrare fortunatamente sulle quattro ruote. Una dinamica che ha per certi versi ricordato quanto accaduto proprio a Imola due anni fa, quando lo stesso Balestrini fu centrato da un avversario alla Variante Alta finendo per ribaltarsi e subendo la frattura di una clavicola.

Pur tirando un sospiro di sollievo per il pericolo scampato, i danni riportati dalla vettura hanno costretto il campione italiano 2019 al ritiro, mentre i tecnici del team si sono messi subito all’opera nel tentativo di poter schierare la vettura nella seconda gara prevista per la mattinata di Domenica. Il duro lavoro dello staff del Viola Formula Racing ha dato i propri frutti, permettendo a Balestrini di rendersi autore di un’ottima prestazione in gara-2, che lo ha visto compiere numerosi sorpassi e concludere al quarto posto assoluto di categoria. Una penalità post-gara inflitta poi al vincitore (per un’infrazione commessa in regime di Safety Car) ha poi permesso al saronnese di salire fino al terzo gradino del podio, per un risultato ampiamente meritato dopo gli incidenti e l’impegno profuso del giorno precedente.

Balestrini dunque continua a inanellare podi e ottimi risultati, mentre l’appuntamento con la prossima tappa del campionato Zinox F2.0 Cup è fissato per il 20 e 21 maggio sul circuito austriaco del Red Bull Ring a Spielberg.

