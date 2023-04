x x

LOMAZZO – Avviata la macchina organizzativa per la prima edizione del “Ballo delle debuttanti” di Lomazzo. Ecco tutti i dettagli.

Il 9 settembre alle 21 al Grande Parco Somaini (area feste) verrà organizzata la prima edizione del Ballo dei debuttanti. Si accettano adesioni non solo dei ragazzi che compiono 18 anni, ma anche dei ragazzi nati nel 2002-2003-2004, che a causa degli anni della pandemia non hanno potuto vivere questo emozionante momento. È importante sottolineare che la partecipazione all’evento Il ballo dei debuttanti non prevede alcun costo per gli aderenti.

Per informazioni e per comunicare la propria adesione telefonare al numero 0296941203 entro il 30 aprile (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), in alternativa è possibile inviare una email con i propri contatti a [email protected] Dopo il 30 aprile verrà fissata una data nella quale incontrarsi in municipio e stabilire un breve calendario di incontri, durante i quali svolgere le prove.

L’assessore alle Politiche giovanili

Annamaria Conoscitore

(foto del Comune di Lomazzo)

28042023