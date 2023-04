x x

LIMBIATE – L’associazione Senza veli sulla lingua festeggia 10 anni di attività intensa contro la violenza sulle donne e di genere. Anche quest’anno torna l’evento dedicato alla raccolta fondi dell’associazione attraverso i vip che sposano la causa e si mettono a disposizione per far ridere e sorridere il pubblico e la comunità.



Una partecipazione che quest’anno raddoppia con artisti di calibro pronti a far divertire, emozionare, cantare, ridere, perché l’arte è rinascita e contribuisce a diffondere felicità. Emozionata e orgogliosa, la presidente Ebla Ahmed ha deciso di coinvolgere il doppio

degli artisti sul palco del Teatro Comunale di Limbiate il 6 maggio a partire dalle 21: “Sono già passati 10 anni e siamo sempre accanto alle vittime di violenza. Ringrazio il territorio che si è sempre dimostrato sensibile e a sostegno della nostra associazione, credendo fermamente che con l’impegno, il sacrificio e la tenacia si possono costruire insieme progetti concreti per salvare vite e dare a tutti libertà e un futuro migliore”



Il sipario si aprirà con la simpatia e l’ironia di Rajae Bezzaz direttamente da Striscia la Notizia e la comica Valeria Graci, coppia vincente riconfermata anche quest’anno, insieme all’affascinante attore di fiction Francesco Testi.



Risate assicurate grazie a comici e imitatori famosi della portata di Claudio Lauretta direttamente da Tale e quale Show, l’indimenticabile Enrico Beruschi, Vincenzo Albano da Zelig, e poi “su le mani” grazie a cantanti baciati dal successo dopo Amici: Pier Davide Carone e Moreno. E la musica continua sulle note di JPata. Spazio anche alle performance di moda con il noto stilista Alfredo Nocera, e all’eleganza del ballerino Tommaso Stanzani che torna a grande richiesta di pubblico. Non poteva mancare lui, questa volta direttamente da The Voice Senior, il mitico e stimato Don Bruno insieme alla semifinalista dello show Annalisa Beretta. Ad allietare la serata con la sua simpatia ci sarà anche Raffaello Tonon, noto opinionista tv. Premiazioni importanti, questa volta a sorpresa, a personaggi illustri che si

sono distinti per il loro operato nel sociale. Intanto è già iniziata la corsa ai biglietti per aggiudicarsi un posto in platea e gustarsi una serata dal successo assicurato.

(foto archivio)