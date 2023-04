x x

Rovellasca – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Scherma Doc Rovellasca.

In occasione del campionato Gold per le qualificazioni regionali, al palasport di Gerenzano, Scherma Doc di Rovellasca porta a casa una coppa grazie al talento del saronnese De Scalzi Francesco (16 anni) il quale si classifica al terzo posto nella categoria di spada maschile “Cadetti”.

Nella stessa gara, il guanzatese Umberto Palumbo (14 anni), raggiunge il decimo posto su sessantasei partecipanti.

Francesco e Umberto, sono quindi pronti a partecipare, grazie agli allenamenti tenuti dal maestro Paolo Corti, ai campionati nazionali Gold cadetti di Riccione, previste per il prossimo mese di maggio.

Scherma Doc, con sede a Rovellasca in via Dante Alighieri, si conferma quindi un’ottima scuola di scherma per grandi e piccoli, in particolare nella spada e nel fioretto.

