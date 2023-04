x x

SOLARO – Si terrà mercoledì 3 maggio dalle 10.30 alle 12.30 la presentazione online delle funzioni dello Sportello unico per l’edilizia rivolta ai professionisti del territorio ed agli operatori di settore. In particolare, ci sarà durante l’evento un focus sulla presentazione telematica delle pratiche edilizie. Il Sue è un sistema pensato e studiato per agevolare i professionisti e i cittadini nelle modalità di presentazione delle pratiche in modalità telematica, senza più la necessità di presentarsi agli sportelli comunali. Nel regolamento vengono specificate le modalità di presentazione degli atti, la loro conservazione e gestione. Per arrivare all’apertura del Sue è stato necessario ampliare il personale dell’ufficio Tecnico completando l’organico con l’assunzione tramite concorso e la formazione di un nuovo architetto incaricato, che è entrato effettivamente in servizio a partire dal 30 dicembre 2022.

Per partecipare è possibile effettuare la registrazione all’incontro al seguente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FC5RY2nLQfSeUCJi8Neltw

Dice Maurizio Castelnovo, assessore comunale all’Edilizia privata: “Arriviamo al momento culmine del percorso presentando le modalità di utilizzo ai professionisti dopo una lunga fase preparatoria in cui sono stati potenziati gli uffici comunali. Con il Sue ci poniamo l’obiettivo di semplificare la burocrazia e l’accesso a determinati servizi. Anche per questo abbiamo ritenuto importante realizzare un momento di presentazione aperto a tutti durante il quale illustrare il sistema”.

