x x

TRADATE – La Nuova Abbiate del saronnese mister Stefano Imburgia, già alla guida del Fbc Saronno, vola in Prima categoria: oggi pomeriggio il primo posto in classifica è diventato… matematico. Nel girone X di Seconda gli abbiatesi, infatti, giunto alla 29′ e penultima giornata, in casa hanno liquidato con un secco 3-0 la Cogliatese ed a questo punto sono irraggiungibili al comando della graduatoria con 74 punti ovvero quattro in più del Gorla Minore, che è la migliore delle outsider.

Arrivato a metà stagione, l’allenatore Imburgia centra dunque subito il massimo risultato possibile, con una squadra di talento e già pronta alle sfide della prossima stagione nella categoria superiore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: mister Stefano Imburgia)

30042023