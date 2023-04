x x

SARONNO – Nella Terza categoria varesina successo interno oggi, 25′ e penultima giornata di campionato, per l’Amor sportiva che sul campo del centro sportivo di via Trento ha battuto 2-1 il quotato Arnate. Per i saronnesi, una doppietta di Aloardi mentre per gli ospiti ha segnato Bellini. L’Airoldi Origgio ha da parte sua espugnato il campo del San Luigi Academy, 2-0. In testa rimane l’Union Oratorio Castellanza, strabordante oggi in casa contro lo School of sport, 7-0. Si decide tutto l’ultima giornata, domenica 7 maggio quando l’Union Oratori è ospite dell’Arnate, alla formazione castellanzese servirà vincere, per avere la matematica certezza di vincere il girone e salire di categoria. Mentre l’Amor dovrà provare ad espugnare il campo delle Azalee di Gallarate e sperare in un passo falso dell’Union Oratori.

Classifica, primi posti: Union Oratori Castellanza 56 punti, Amor sportiva 54, Beata Giuliana 52, Arnate 46, Busto 81 37, Airoldi Origgio 36 punti.

30042023