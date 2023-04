x x

CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso lunedì si sono aperte le iscrizioni per i centri estivi promossi dalla Fondazione Artos e dal Comune, la scadenza per la presentazione delle domande sarà il 5 maggio, accedendo al sito.

Le proposte saranno due: una dedicata ai bambini della scuola primaria ed una per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia; la proposta per i primi avrà come titolo “Tempo di avventure”, e si terrà dal 12 giugno al 4 agosto, alla Ignoto Militi di corso della Vittoria 531; per ulteriori informazioni: [email protected].

Il tema per il centro estivo che sarà invece dedicato alla scuola per l’infanzia sarà “Un’estate da sogno” e si terrà alla scuola materna Collodi di via Martiri di via Fani; per ulteriori informazioni: ce-[email protected].

