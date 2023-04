x x

SARONNO – Si avvicina mercoledì 3 maggio, e con esso il concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta, ospitato nell’omonimo teatro saronnese, che avrà luogo appunto dal 3 al 6 del prossimo mese; grande successo riscosse la prima edizione ormai risalente al 2019, a causa dello stop forzato dovuto alla pandemia.

Nella settimana che vedrà lo svolgersi della competizione canora al teatro saronnese, ci saranno anche due eventi che faranno da contorno al concorso: il 3 maggio alle 21 in Villa Gianetti ci sarà un concerto dal titolo “Nel cuore di Giuditta” al pianoforte ci sarà il famoso pianista saronnese Claudio Zampetti, e il soprano Tullia Pedersoli, aprirà l’evento un’introduzione di Andrea Germi, conservatore della raccolta museale; l’ingresso sarà libero e senza bisogno di prenotazione.

il secondo evento, che avrà luogo sempre in Villa Gianetti, il 6 e 7 maggio dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17, consisterà in una visita guidata dal titolo “Giuditta Pasta – La Divina”, la visita si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa “Ville aperte in Brianza”.

Il Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta ha come obiettivo principale quello di promuovere l’alta formazione musicale sostenendo e lanciando la carriera di talenti emergenti, sia attraverso l’assegnazione di borse di studio, sia grazie alla possibilità di essere scritturati in produzioni operistiche e concerti per importanti teatri e festival nazionali ed internazionali.

Inoltre il Concorso Internazionale di canto Lirico Giuditta Pasta qualifica la Città di Saronno come polo culturale internazionale grazie ad una forte sinergia tra gli enti promotori e sostenitori finalizzata a consolidare la conoscenza del patrimonio culturale intrecciando dimensioni globali e locali.

(Foto d’archivio)

