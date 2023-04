x x

SARONNO – Torna oggi il calcio locale con tanti appuntamenti per le formazioni del Saronnese e del Tradatese.

In serie D si gioca alle 15.00, per la 16′ giornata del girone di ritorno: la Folgore Caratese del saronnese Melosi in casa contro il Ponte San Pietro con arbitro Samuel Dania di Milano, assistenti Paolo Fumagallo Novara e Lorenzo De Giulio Nichelino; Varesina-Desenzano con arbitro Federico Di Benedetto Novi Ligure, assistenti Massimo Vagheggi Arezzo e Diletta Cucciniello Arezzo; Lumezzane-Caronnese con arbitro Carlo Esposito di Napoli, assistenti Fabio Cantatore di Molfetta e Mauro Antonio De Palma di Molfetta.

Nelle categorie minori si gioca alle 15.30. In Eccellenza, 14′ giornata del girone di ritorno, c’è Ardor Lazzate-Vergiatese con arbitro Vincenzo Oristanio Perugia, assistenti Alessandro Bergamaschi Bergamo e Leonardo Moscolari Bergamo.

In Promozione, 14′ giornata del girone di ritorno, si gioca Base 96-Fbc Saronno con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo, asisstenti Diego Mattavelli di Lecco e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate; Mariano-Universal Solaro con arbitro Simone Cimino di Monza, assistenti Francesco Ciocci di Legnano e Francesco Pio Foltran di Seregno; Esperia Lomazzo-Morazzone con arbitro Nicolo Gibbin di Voghera, assistenti Luca Valletta di Milano e Andrea Brasca di Seregno; Aurora Uboldese-Solese con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi, assistenti Alessandro Gallotti di Gallarate e Giorgio Camelia di Gallarate.

In Prima categoria, 14′ giornata del girone di ritorno, nel girone A Lonate Ceppino-Tradate Calcio con arbitro Eraldo Pllumbi Varese; Salus Turate-Union Villa Cassano con arbitro Vincenzo De Nigris Cinisello Balsamo.

nel girone B Asd Ceriano-Albate con arbitro Kyrylo Broyanovskyy Cinisello Balsamo; Ardita Cittadella-Rovellasca con arbitro Matteo Eddy Cesaratto Milano; Luisago Portichetto-S.C. United con arbitro Matteo Malaponte Mauro di Como.

In Seconda categoria nel girone X, 14′ giornata del girone di ritorno, Nuova Abbiate-Cogliatese con arbitro Manuel Bici Gallarate; Pro Juventute-Gerenzanese con arbitro Mauro Corselli Gallarate.

In Terza categoria nel girone varesino, Amor-ARnate con arbitro Luca Emilio Tonoli Gallarate; S. Luigi Academy-Airoldi con arbitro Tommaso Caflisch Como.

Nel girone legnanese, 10′ giornata del girone di ritorno, Oratorio Passirana-Dal Pozzo con arbitro Andrea Di Niccolo Legnano.

29042023