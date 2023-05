x x

BUSTO ARSIZIO – Una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta di Busto Arsizio ad attivarsi con il governo nazionale affinché la direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici sia modificata tenendo conto delle peculiarità del patrimonio edilizio del territorio e del Paese.

L’ha presentata oggi l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), consigliere comunale a Busto Arsizio, nella sua veste di “relatrice ombra” a Bruxelles del provvedimento sulle Case Green. La mozione, condivisa con la Lega e sottoscritta dai capigruppo della maggioranza Simone Orsi (Lega), Marco Lanza (Lista Civica per Antonelli Sindaco), Luca Folegani (Fratelli d’Italia) e Orazio Tallarida (Forza Italia), sarà discussa in una delle prossime sedute del Consiglio comunale della città lombarda.

«Con questa iniziativa – ha dichiarato Tovaglieri – chiediamo che il governo si batta in Europa per ottenere, in occasione del “trilogo” in corso tra Parlamento, Consiglio e Commissione UE, modifiche sostanziali alla direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), in modo che il provvedimento definitivo che uscirà dal negoziato sia sostenibile non solo sotto il profilo ambientale, ma anche economico e sociale. Non vogliamo fermare il progresso ma siamo contrari a imposizioni di impronta ideologica, che fissano obiettivi climatici irraggiungibili e che prevedono oneri insostenibili per i proprietari di casa. La nuova direttiva europea rischia infatti di determinare l’immediata svalutazione di tutti gli immobili con le peggiori performance energetiche, corrispondenti a oltre due terzi del totale, nei quali vivono principalmente famiglie a basso reddito, che non possono permettersi costose ristrutturazioni. Servono più pragmatismo e più flessibilità da parte dell’Europa, perché anche a Bruxelles sanno che è materialmente impossibile, da qui al 2030, riqualificare sotto il profilo energetico un patrimonio edilizio molto ampio, frazionato e vetusto come quello italiano. Ringrazio i capigruppo delle forze politiche e civiche di maggioranza per aver condiviso con me questa iniziativa».

«Questa è una ulteriore dimostrazione – fanno sapere Isabella Tovaglieri e i capigruppo firmatari della mozione – che il centrodestra marcia unito, a Busto Arsizio come a Roma e a Bruxelles, per tutelare gli interessi essenziali dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Ora vedremo se anche le forze di opposizione hanno a cuore la tutela delle case dei nostri concittadini».