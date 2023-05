x x

Il mercato delle criptovalute è spesso lo scenario del successo di nuovi progetti crittografici. Infatti, sono molte le iniziative volte a inserire ecosistemi crypto di nuova generazione nel mercato con un potenziale di crescita davvero interessante. Quando ciò accade, i trader più esperti sono in grado di fiutare l’occasione aprendo una posizione su questi crypto asset, incrementando costantemente il volume di investitori interessati al token che diventano criptovalute di tendenza a tutti gli effetti. Ecco le sei criptovalute con i migliori risultati dell’ultimo mese secondo CoinMarketCap.

Crypto asset Tipologia ecosistema Redditività mensile Arbitrum (ARB) Piattaforma crittografica Layer 2 12,48% Tamadoge (TAMA) Contesto GameFi con diversi crypto game a disposizione 119,77% Love Hate Inu (LHINU) Ecosistema Vote-to-Earn Non ancora calcolabile essendo una crypto presale Blur (BLUR) Marketplace NFT 30,85% Kaspa (KASPA) Piattaforma crittografica potenziata dalla tecnologia DLT 9,89% Render token (RNDR) Ecosistema che fornisce soluzioni di rendering basate su GPU 106,58%

Arbitrum (ARB) è un progetto crittografico finalizzato a risolvere i ben noti problemi di scalabilità della blockchain di Ethereum. L’iniziativa mira a ottimizzare ogni tipologia di Smart Contract basata su Ethereum ed è utile anche per il mercato delle dApp (applicazioni decentralizzate). Questo sviluppo quanto incide sui costi? Ebbene, in realtà con Arbitrum il miglioramento complessivo della blockchain conduce verso una riduzione dei costi e delle commissioni sulle transazioni. Quindi è certamente un progetto da tenere d’occhio, con performance di mercato in crescita che potrebbero garantire ritorni considerevoli.

Invece, Tamadoge (TAMA) è un ecosistema crittografico inserito nel contesto dei GameFi. Tuttavia, a differenza dei giochi blockchain ordinari, è possibile accedere a più di un crypto game. Di conseguenza, con Tamadoge avrai l’opportunità di incrementare il tuo capitale in modi diversi attraverso il sistema play-to-earn (P2E). Il tutto è basato su un Doge NFT, un avatar crittografico migliorabile attraverso il quale è possibile completare i mini-giochi e ottenere ricompense crypto. Oltre a garantire un metodo dinamico per ottenere introiti, l’ecosistema può vantare un token con ottime prestazioni durante il 2023 ($8 milioni raccolti in un mese di prevendita), certamente una delle criptovalute di tendenza su cui vale la pena investire.

Il terzo asset citato è Blur (BLUR), uno dei marketplace NFT emergenti più interessanti del crypto market. Così come i progetti precedenti, è supportato dalla blockchain di Ethereum e mette a disposizione un token di governance con architettura ERC-20. Le performance di mercato della criptovaluta sono strettamente connesse all’interesse dei trader verso il marketplace. Tuttavia, le funzionalità innovative della piattaforma hanno attirato l’attenzione dei trader e le performance di mercato di BLUR sono state nettamente positive durante il 2023. Come avevamo anticipato, il crypto market è spesso lo scenario del successo di progetti originali e l’andamento di Blur ne è un chiaro esempio.

Come molte delle migliori altcoin, Kaspa (KAS) è un progetto nato con l’obiettivo di risolvere i problemi di scalabilità connessi alla blockchain di Bitcoin. La soluzione adottata consiste in una tecnologia innovativa chiamata DLT (Distributed Ledger Technology). In questo modo, le transazioni sulla piattaforma crypto risultano essere più veloci senza sacrificare la sicurezza degli utenti. Infatti, per tener conto di questa problematica, Kaspa possiede un protocollo di consenso chiamato GHOSTD, progettato proprio per aumentare la resistenza agli attacchi hacker e la sicurezza generale dell’intero ecosistema. Si tratta di una delle criptovalute di tendenza più interessanti e soprattutto utile a diversificare e bilanciare il wallet per le sue grandi potenzialità.

Infine, Render Token (RNDR) è un ecosistema crypto che mira a connettere artisti digitali e creator che hanno bisogno di una piattaforma per il rendering (“restituzione grafica”) con risorse computazionali GPU, un processore composto da molti core più piccoli e specializzati. Anche questa volta, si tratta di un progetto in grado di risolvere i problemi di scalabilità delle blockchain di vecchia generazione, garantendo agli utenti un servizio specifico (quello del rendering) nel miglior contesto possibile. L’utility token RNDR è utilizzato come pagamento agli utenti che eseguono il lavoro di rendering e può vantare prestazioni di alto livello.

In ogni caso, esistono progetti crittografici che non sono stati lanciati ufficialmente nel mercato con potenzialità di profitto quantomeno analoghe. In particolare, il nostro team di esperti ha individuato in Love Hate Inu la crypto presale più promettente del 2023. Questo nuovo ecosistema crittografico è basato su una tecnologia Vote to Earn e sul token nativo della piattaforma (LHINU). Investendo nella presale di LHINU e mettendo in staking il token avrai la possibilità di ottenere ricompense per la semplice azione di voto. Essendo in prevendita, è possibile acquistare il token a un prezzo notevolmente basso e quindi assicurarsi ampi margini di guadagno.

Come puoi notare, i progetti elencati sono eterogenei e hanno in comune un semplice presupposto: l’innovazione. Chiaramente, non tutti i progetti apparentemente innovativi risultano essere ottimi investimenti a lungo termine. Tuttavia, in questo caso, i valori indicati nella tabella e studi più approfonditi conducono verso un certo ottimismo per le migliori criptovalute di tendenza nel 2023.