LIMBIATE – “L’Impegno della nostra sezione non si esaurisce di certo con il 25 aprile, Festa della liberazione. E’ nostro compito mantenere vivo l’ impegno a difesa della Costituzione e della sua attuazione perché i pericolosi progetti di una sua modifica sono nei programmi della maggioranza governativa”. A parlare Rosario Traina, presidente Anpi Limbiate, l’associazione dei partigiani.

Prosegue Traina: “Siamo assolutamente consapevoli che il richiamo all’antifascismo si tramuta, a volte, in celebrazioni retoriche e ripetitive e, invece, bisogna farlo diventare un impegno politico e culturale costante per essere in grado di individuare e contrastare le cause che possono costituire pericoli per la Democrazia. I progetti di “Autonomia differenziata” e Presidenzialismo sono, infatti, subdole minacce all’impianto costituzionale. Per noi l’antifascismo è impegno quotidiano per la difesa dello Stato di diritto, contro il razzismo, la xenofobia e i sempre più intimidatori rigurgiti neofascisti che rappresentano una minaccia per la pacifica convivenza e l’agibilità politica e sindacale. Si muove in questa direzione un ricco calendario di iniziative che abbiamo messo in campo, nel mese di maggio, in collaborazione con le varie realtà istituzionali e associative della nostra città, dall’Amministrazione comunale alla biblioteca alla Rete delle associazioni cittadine di cui facciamo parte”.

Il programma

7 maggio viaggio nella memoria nei luigi della Resistenza in Valdossola e delle stragi nazifasciste.

11 maggio iniziativa della Rete delle associazioni “Guerra senza fine, dai Balcani all’Ucraina”, interviene il giornalista Toni Capuozzo.

18 maggio presentazione del libro “I giorni della libertà” di Alessandro Milan, in collaborazione con la biblioteca.

24 maggio presentazione del libro “La Resistenza delle donne” di Benedetta Tobagi.

Dal 28 giugno al 2 luglio Festa provinciale Anpi di Cesano Maderno.

(foto archivio: soci e sostenitori di Anpi Limbiate)

02052023