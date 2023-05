x x

SARONNO / TRADATE – Intenso fine settimana, quello appena trascorso per i vigili del fuoco. Domenica in mattinata, i vigili del fuoco del comando di Tradate sono intervenuti in località Creva nel comune di Luino, per recupero beni dalle abitazioni inagibili a causa dello smottamento che ha interessato il vicino versante roccioso.

Nel pomeriggio i pompieri del locale distaccamento sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Monte Grappa a Tradate, con i colleghi del distaccamento di Saronno. Poco dopo sono intervenuti per un incendio canna fumaria a Lonate Ceppino insieme ai colleghi del distaccamento di Busto Arsizio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: due immagini degli interventi compiuti dai vigili del fuoco in zona nel fine settimana)

02052023