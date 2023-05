x x

SARONNO – “Impianto chiuso per sostituzione completa. Ci scusiamo per il disagio”. E’ il cartello posizionato sull’uscita della scala mobile che porta al binario 6 e che ogni giorno gela la speranza dei pendolari di poter utilizzarla.

Già perchè dal marzo scorso, per l’ennesima volta, la scala mobile che porta al binario 6 quello da cui parte e arriva il Malpensa Express e quello che permette di raggiungere anche il Retrostazione, arrivando dal sottopassaggio, è chiusa per manutenzione.

Capita spesso che la scala mobile sia inutilizzabile e che gli interventi di manutenzione, anzi per la precisione i periodi in cui la salita automatizzata resta offlimits, sono frequenti tanto che le proteste e le segnalazioni dei viaggiatori non mancano. Soprattutto perchè lo stop della scala mobile costringe i viaggiatori anche quelli con le valige diretti a Malpensa a fare la salita al binario con le scale.

Non a caso quando la scala mobile è stata chiusa diverse settimane fa una pendolare ha chiesto di riparlarla per le vacanze di Pasqua così da agevolare viaggiatori e pendolari. Purtroppo però ancora oggi, 2 maggio, chi vuole arrivare al binario 6 lo deve fare con la scala trascinandosi le proprie valigie.

