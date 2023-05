x x

CESANO MADERNO – Lo scorso fine settimana è stata inaugurata la nuova sede Cgnei-Scout di Cesano Maderno: la cerimonia ufficiale si è tenuta in occasione del Campo di San Giorgio. 𝗟𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮, questo il nome della nuova base degli scout, si trova nel bellissimo Parco delle Groane, all’interno delle ex stalle della Cascina Montina, e sarà dunque in futuro il punto di riferimento delle prossime avventure dei giovani esploratori cesanesi.

“Una giornata da ricordare!” dicono dall’Amministrazione civica cesanese. Il taglio del nastro è stato compiuto dal sindaco Gianpiero Bocca.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: due momenti della giornata, per il taglio del nastro della nuova sede degli scout al Parco Groane sul territorio di Cesano Maderno)

03052023