x x

COGLIATE- sembra non fermarsi più la lista di prestazioni eccellenti che sta inanellando il Team Mtb di Cogliate, ormai lanciato a livello regionale e sempre ai primi posti delle classifiche.

Dopo gli ottimi piazzamenti in tornei quali l’Asso Bike e il Valle Varesine Kids, una selezione di 10 atleti è stata scelta per partecipare a un campionato davvero duro, l’Eliminator, tenutosi nel Parco del Serio a Grassobbio, in provincia di Bergamo.

I ragazzi hanno dato tutti il massimo su quello che è un tracciato di difficile esecuzione, e vanno di certo notati il quarto e il sesto posto assoluti di categoria di Sofia Tedesco e Aurora Frezzato, oltre che la settima posizione di Sofia Proietto.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione