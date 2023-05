x x

BREGNANO – Il Municipio illuminato di verde nei giorni scorsi per la Giornata mondiale della libertà di stampa.

“Ogni anno – ricordano dall’Amministrazione civica di Bregnano – il 3 maggio si celebra questa giornata per riaffermare questo diritto fondamentale, per difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per ricordare tutti i giornalisti uccisi nell’esercizio della loro professione. La Giornata è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 a seguito della Raccomandazione adottata dalla Conferenza generale dell’Unesco nel 1991, che aveva risposto all’appello dei giornalisti africani e alla loro storica Dichiarazione di Windhoek in Namibia sul pluralismo e l’indipendenza dell’informazione.

L’Unesco è tuttora fortemente impegnata nella protezione della libertà di espressione e nella sicurezza dei giornalisti. In Italia la libertà di stampa è sancita dall’articolo 21 della Costituzione: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure“. Tuttavia l’Italia è al 58’ posto nella classifica sulla libertà di stampa stilata da “Reporter Sans Frontier” in peggioramento dal 2020, quando era al 41’ posto”.



Per onorare questa giornata l’ente locale ha deciso di illuminare di verde la facciata del Comune.

(foto archivio)