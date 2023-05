Ecco chi è la fidanzata di Saronno di Gabbani

SARONNO – Di Saronno la fidanzata del cantante Francesco Gabbani; lui l’ha presentata negli ultimi giorni a Radio Deejay, suscitando la curiosità di tanti saronnesi. Ha raccontato che si erano conosciuti durante una vacanza in Calabria e da allora sono diventati inseparabile.

Ma chi è Giulia Settembrini? Come svelato da Radio Deejay, “i due in realtà stanno insieme dal 2020: al Festival di Sanremo di tre anni fa il cantante partecipò con Viceversa, a lei dedicata, chiudendo in seconda posizione. Poco alla volta poi hanno ufficializzato la loro relazione”. Adesso lei, che a livello professionale era impegnata in ambito registico, lavora con Francesco come sua assistente.

(foto dal profilo instagram di radio dee jay)

(nel fotogramma di Radio Deejay, la fidanzata saronnese Giulia Settembrini con Francesco Gabbani)

04052023