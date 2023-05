x x

SARONNO – Di nuovo, a seguito della “Festa di primavera”, il comitato genitori Aldo Moro è pronto ad accogliere grandi e piccini per un’iniziativa giunta ormai alla sua quarta edizione: Librarsi. Sabato 6 maggio il cortile dell’Istituto (Viale Santuario 3) ospiterà “Il giardino del libro dell’Aldo Moro”: sarà l’occasione per immergersi nella lettura, scoprire nuove storie ed essere protagonisti di laboratori dove poter esprimere la propria creatività.

Dalle 10 alle 17 non mancheranno, infatti, le occasioni per partecipare a laboratori, divisi per età, dove ci si potrà misurare con collage, disegno e scrittura creativi; costruzione di segnalibri origami; creazione di mini-libri e tanto altro.

Alle 11 i ragazzi della scuola secondaria di primo grado saranno premiati per il concorso fotografico svoltosi nelle scorse settimane. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti in prevendita del concerto di Giuseppe Andaloro 5 giugno – Auditorium Aldo Moro. Durante la giornata ci sarà la possibilità di fare acquisti al mercatino dei libri nuovi ed usati; intrattenersi al caffè letterario; inoltre altre saranno le proposte che coinvolgeranno i più piccoli tra truccabimbi a tema e palloncini.

Parte del ricavato sarà devoluto all’attivazione di progetti scolastici e all’acquisto di materiali per l’istituto comprensivo Aldo Moro.

(foto archivio)

