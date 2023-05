x x

SARONNO – È convocato per questa sera il consiglio comunale della città di Saronno, che avrà luogo alle 20 nella sala consiliare Vanelli di via Santuario 7. Parte della convocazione sarà aperta ai cittadini, che, dopo aver ascoltato la relazione dell’assessore al Bilancio Mimmo D’Amato, potranno intervenire in presenza circa la trattazione del primo ordine del giorno: approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 e del rendiconto consolidato del Comune di Saronno e dell’istituzione comunale Zerbi.

Segue, poi, la seduta straordinaria deliberativa per la trattazione del punto 2 dell’ordine del giorno, ovvero la Variazione al bilancio di previsione 2023/2025.

La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio; il pubblico potrà seguire lo svolgimento dei lavori utilizzando i canali Civicam per la diretta video, o diretta audio su www.radiorizzonti.org.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione