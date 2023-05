x x

CERIANO LAGHETTO – L’ultima seduta di Consiglio comunale si è aperta con la consegna di un encomio ufficiale alla Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno per le brillanti operazioni antidroga condotte nei boschi del Parco delle Groane che si sono concluse lo scorso mese di dicembre con gli ultimi dei 24 arresti complessivi messi a segno in tre anni. La costante attività di controllo da parte degli uomini della Tenenza di Cesano Maderno è riuscita a smantellare una organizzazione criminale ben radicata, per i cui componenti si è aperto proprio in questi giorni un primo processo.

Il sindaco Roberto Crippa, a nome di tutto il Consiglio comunale, ha consegnato l’encomio al comandante, tenente Sebastiano Ciancimino, esprimendo grande riconoscenza a nome di tutta la comunità di Ceriano Laghetto. “Un riconoscimento all’attività incessante e alla grande disponibilità e collaborazione dimostrata in questi anni dalla nostra tenenza, che hanno portato e continuano a portate risultati lusinghieri a beneficio di tutta la comunità” – ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo.

Nel corso della stessa seduta, è stato approvato il bilancio comunale di previsione 2023. Si tratta di un bilancio che rappresenta un esempio di virtuosità sia per il livello dei servizi erogati, in particolare nell’ambito del sostegno alla fragilità della persona, ai giovani, al tempo libero, al sostegno al mondo del volontariato, sia per il progressivo impegno nella lotta agli sprechi e nel miglioramento delle prestazioni, oltreché importanti investimenti sul patrimonio comunale. Sono state confermate le aliquote della Nuova Imu, le cui scadenze di pagamento sono fissate al 16 giugno e al 16 dicembre e che consentirà al Comune di Ceriano Laghetto di introitare 1.430.000,00 euro.

Per la tassa rifiuti, si sono approvate le aliquote, in linea con l’anno precedente, atte a garantire la copertura di un piano economico finanziario del servizio di 733.406 euro.

Le scadenze della tassa rifiuti sono state fissate come segue: acconto il 30 settembre e saldo il 30 novembre. Sul fronte delle entrate in conto capitale per permessi da costruire la stima è pari ad euro 350.000 oltre contributi di euro 70.000 provenienti da finanziamenti statali per opere pubbliche. Sono inoltre previsti ulteriori trasferimenti da parte di Regione Lombardia per un importo di euro 168.000. Le voci di maggiore spesa riguardano in particolare il comparto sociale, con impegni per 369 mila euro a favore delle famiglie, 200 mila euro per i soggetti con disabilità, 223 mila euro per il sostegno al diritto allo studio, 80 mila euro per le scuole d’infanzia e nidi del territorio e 20 mila euro come contributo rette per gli anziani ricoverati nelle Rsa.

Ci sono circa 350 mila euro di investimenti destinati in particolare alle manutenzioni di edifici e strade comunali e ci sono anche 42.000 euro di investimenti per la cultura, con corsi, iniziative ed eventi e 32.000 per lo sport col finanziamento e il sostegno a diverse attività promosse dalle associazioni locali.

“Si tratta anche quest’anno di un bilancio solido, caratterizzato da una gestione oculata della spesa, ispirata ai principi del buon padre di famiglia” – ha sottolineato il sindaco Roberto Crippa, rimarcando anche la difficoltà di andare ad approvare un bilancio di previsione senza avere ancora certezze riguardanti i trasferimenti statali.