SARONNO/SARONNESE – Divertenti e insoliti appuntamenti per questo lungo fine settimana: dagli incontri di Yoga della risata con Tiziana, alla possibilità di esibirsi in 6 angoli di Limbiate suonando 6 pianoforti messi a disposizione..

Venerdì 5 maggio

MONZA – Nella location dei boschetti reali tra viale Petrarca e viale Regina Margherita, torna il “Pizza Festival”: un intero fine settimana con i migliori pizzaioli d’Italia, musica, spettacoli e area bimbi. Informazioni al sito internet 3398224572.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario, presentazione del libro “Un ebreo in camicia nera” con l’autore Paolo Salom. Informazioni all’e-mail [email protected].

Sabato 6 maggio

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa Prepositurale dei santi Pietro e Paolo e archivio storico. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante, conferenza “Conoscere Rovello Porro. Alla scoperta del nostro paese” con lo storico prof. Franco Prempoli. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Domenica 7 maggio

CERIANO LAGHETTO – Torna in paese la nuova edizione della “Festa di Primavera” con tanti eventi, dalla StraCeriano giunta alla 27° edizione, ai mercatini di hobbistica, spettacoli, laboratori per i più piccoli e molto altro. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org

LIMBIATE – Dalle 10 alle 18, torna la manifestazione “Suonami”: sei pianoforti in sei angoli della città saranno a disposizione dei cittadini che vorranno provare a cimentarsi nella musica. Manifestazione a cura dell’Orchestra Filarmonica Città di Limbiate, informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, va in scena “Aladdin – il musical”. Il ricavato sarà devoluto per i progetti missionari dell’associazione “Aiuti terzo mondo onlus”. Informazioni all’email [email protected].

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Dalle 11 alle 19, nella cornice storica di villa Arconati, è possibile visitare la mostra “Marco D’Anna | Oltrereale” a cura di Martina Brotoluzzi e Valeria Foglia. Prevendite e informazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.

