x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della sezione daronnese del Movimento 5 Stelle.

Anche a Saronno il M5S aderisce convintamente alla proposta del comitato “Generazioni future” sul referendum “Ferma il dolore, firma la pace”. Una raccolta firme per bloccare l’invio di armi nel conflitto in Ucraina e destinare quelle risorse al potenziamento della sanità pubblica. Sono i nostri valori, quelli che maggiormente ci rappresentano, è per questo che ci mettiamo a disposizione per questa battaglia che non ha bandiera politica ma un obiettivo comune per la pace, per la salute dei cittadini perché la sanità pubblica è un diritto e va rispettato, per la nostra Costituzione che ci ricorda che l’Italia ripudia la guerra. Per tutto questo invitiamo i cittadini a raggiungerci al gazebo che allestiremo il 6 maggio in p.zza Libertà a Saronno a partire dalle ore 9.30, e partecipare numerosi al referendum di Generazioni Future per dare finalmente una svolta diplomatica a questo devastante conflitto senza fine.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione