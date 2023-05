x x

SARONNO – MILANO MIxology Experience, a Milano dal 7 al 9 maggio, è un appuntamento imperdibile nel settore dell’ospitalità e della Bar Industry: un’occasione unica di scambio per aziende, brand, professionisti e consumatori consapevoli. I protagonisti della miscelazione italiana e internazionale si daranno appuntamento al Superstudio Maxi di Milano (Via Moncucco, 35) per un incontro di esperienze e saperi, attraverso degustazioni, seminari e workshop.

Illva Saronno sarà presente alla manifestazione con uno spazio esterno interamente dedicato a Disaronno Velvet e all’universo mixology, con un’area bar per assaporare i cocktail più iconici: dal Disaronno Velvet Batida, il cocktail perfetto per celebrare la nuova Dolcevita dell’estate italiana, all’intramontabile Disaronno Fizz, passando per Paloma (a base di The Busker Irish Whiskey), fino ad arrivare al Daiquiri (con [email protected]) e Curma (creato con Artic).

All’interno della fiera, poi, un grande stand dedicato all’intera collezione spirits, da Disaronno Originale, il liquore simbolo del lifestyle italiano nel mondo e Disaronno Velvet, la sua versione fresca pensata per l’estate, a The Busker Irish Whiskey, la linea di Irish Whiskey prodotta nella distilleria di Royal Oak in Irlanda, [email protected] Sicilian Legacy, single batch che nasce dall’expertise di Illva Saronno e dalla storica conoscenza delle Cantine Florio a Marsala, Artic, la vodka 100% italiana e Rabarbaro Zucca, icona italiana nel mondo degli amari. Sempre presso lo stand interno, si potrà ammirare il design dell’iconico portfolio spirits di Illva Saronno e scoprire la storia d’eccellenza dell’azienda grazie alla presenza di maxi schermi e installazioni immersive. Prevista anche un’area educational pensata per le attività di masterclass, presso cui si svolgeranno diversi momenti legati ai brand dell’azienda, con la presenza (il 7 maggio) di una guest star d’eccezione: Andrew Yap del Papa Doble di Singapore (World 50 Best), che racconterà come il made in Italy si coniuga nello stile della mixology orientale.

DISARONNO®

Disaronno® è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno® è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate e nella contemporanea versione Disaronno Fizz. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.www.disaronno.com

Illva Saronno SpA

ILLVA SARONNO è nota per DISARONNO, il liquore italiano più bevuto nel mondo. Disaronno è distribuito in oltre 160 Paesi e rappresenta nel mondo l’immagine e il gusto del Made in Italy. Nel portafoglio prodotti di Illva Saronno sono presenti altri marchi di grande prestigio quali: TIA MARIA, THE BUSKER, ARTIC, ISOLABELLA, ZUCCA, AURUM. In Italia Illva distribuisce l’amaro Unicum, i gin della Quintessential Brand e il tequila El Charro. Illva Saronno si distingue per l’eccellenza qualitativa, per la capacità di anticipare i trend e per la capacità di interpretare i gusti del consumatore.